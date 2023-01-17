посёлок Шапки, посёлок Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Шапки

Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4612Покровское (Шапки), д. вл.при колодце.515134118111Церковь православная. Лютеранская кирка. Школа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, Шапкинская волость
716. Шапки (Покровское), село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 300, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, больница, лавка Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Шапкинская волость
Шапки с.451 стан321 участок36станция Тосно, Николаевской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район
32152Шапкипосёлок59°36'31°11'O-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение
41648464101п Шапкипоселок
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