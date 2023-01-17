Шапки
Тосненский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4612Покровское (Шапки), д. вл.при колодце.515134118111Церковь православная. Лютеранская кирка. Школа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
716. Шапки (Покровское), село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 300, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, больница, лавка Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шапки с.451 стан32–1 участок36станция Тосно, Николаевской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32152Шапкипосёлок59°36'31°11'O-36-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41648464101п Шапкипоселок