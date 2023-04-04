Вакар Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакар Александр

Вакар Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1855

Дата смерти

19.04.1900

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1855

Отец: Вакар Платон

Мать: Вакар Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
русский юрист, статский советник, почётный мировой судья, член Кашинского окружного суда.
Смерть
19.04.1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close