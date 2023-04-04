Вакар Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1855
Дата смерти19.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1855
Отец: Вакар Платон
Мать: Вакар Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
русский юрист, статский советник, почётный мировой судья, член Кашинского окружного суда.
Смерть
19.04.1900