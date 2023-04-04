Вакар Александр 19.03.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вакар Александр

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 19.03.1855

умер 19.04.1900

Мать
Вакар (Маркова) Мария1827 г.р.
Отец
Вакар Платон26.08.1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1855

Отец: Вакар Платон

Мать: Вакар (Маркова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

русский юрист, статский советник, почётный мировой судья, член Кашинского окружного суда.

Смерть
19.04.1900

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