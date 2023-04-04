Вакар Александр
мужской, родился 19.03.1855
умер 19.04.1900
МатьВакар (Маркова) Мария1827 г.р.
ОтецВакар Платон26.08.1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1855
Отец: Вакар Платон
Мать: Вакар (Маркова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.04.1900