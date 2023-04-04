Вакар (Маркова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакар (Маркова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Марков Пётр

Мать: Маркова Любовь

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Де Тулуз-Лотрек Любовь

Отец ребёнка: Вакар Платон

Рождение ребёнка
19.03.1855

Сын: Вакар Александр

Отец ребёнка: Вакар Платон

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акимова Надежда

Отец ребёнка: Вакар Платон

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Стырикович Вера

Отец ребёнка: Вакар Платон

Рождение ребёнка
03.10.1865

Дочь: Кононова Екатерина

Отец ребёнка: Вакар Платон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакар Платон

Смерть
1900
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