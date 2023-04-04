Вакар (Маркова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1900
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Марков Пётр
Мать: Маркова Любовь
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Де Тулуз-Лотрек Любовь
Отец ребёнка: Вакар Платон
Рождение ребёнка
19.03.1855
Сын: Вакар Александр
Отец ребёнка: Вакар Платон
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акимова Надежда
Отец ребёнка: Вакар Платон
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Стырикович Вера
Отец ребёнка: Вакар Платон
Рождение ребёнка
03.10.1865
Дочь: Кононова Екатерина
Отец ребёнка: Вакар Платон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вакар Платон
Смерть
1900