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Марков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Марков Пётр

Мать: Маркова (Дубянская) Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
статский советник, редактор «Санкт-Петербургского Земского Вестника», известный земский деятель
Бракосочетание
После 1868

Жена: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ольденборгер (Маркова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1873

Дочь: Бутурлина (Маркова) (Маркова) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна

Рождение ребёнка
После 1873

Сын: Марков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна

Смерть
1910

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