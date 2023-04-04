Марков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Марков Пётр
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник, редактор «Санкт-Петербургского Земского Вестника», известный земский деятель
Бракосочетание
После 1868
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ольденборгер (Маркова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна
Рождение ребёнка
12.08.1873
Рождение ребёнка
После 1873
Сын: Марков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна
Смерть
1910