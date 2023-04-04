Маркова (Дорошенко) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Дорошенко) Анна Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.04.1852

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1852

Отец: Дорошенко Александр Афанасьевич

Мать: Дорошенко (Дорошенко) Розалия Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
После 1868

Муж: Марков Владимир

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ольденборгер (Маркова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Марков Владимир

Рождение ребёнка
12.08.1873

Дочь: Бутурлина (Маркова) (Маркова) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Марков Владимир

Рождение ребёнка
После 1873

Сын: Марков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Марков Владимир

Смерть
1919

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