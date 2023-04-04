Маркова (Дорошенко) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения26.04.1852
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1852
Бракосочетание
После 1868
Муж: Марков Владимир
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ольденборгер (Маркова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Марков Владимир
Рождение ребёнка
12.08.1873
Дочь: Бутурлина (Маркова) (Маркова) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Марков Владимир
Рождение ребёнка
После 1873
Сын: Марков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Марков Владимир
Смерть
1919