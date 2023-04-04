Марков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Георгий
Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маркова) Любовь
Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маркова) Надежда
Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Александр
Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Вакар (Маркова) Мария
Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь
Рождение ребёнка
1837
Сын: Марков Владимир
Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь
Смерть
После 1859