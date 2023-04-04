Марков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Георгий

Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маркова) Любовь

Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маркова) Надежда

Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Александр

Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова (Дубянская) Любовь

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Вакар (Маркова) Мария

Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь

Рождение ребёнка
1837

Сын: Марков Владимир

Мать ребёнка: Маркова (Дубянская) Любовь

Смерть
После 1859

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