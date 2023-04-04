Маркова (Дубянская) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Дубянская) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубянский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Георгий

Отец ребёнка: Марков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маркова) Любовь

Отец ребёнка: Марков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маркова) Надежда

Отец ребёнка: Марков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Александр

Отец ребёнка: Марков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Пётр

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Вакар (Маркова) Мария

Отец ребёнка: Марков Пётр

Рождение ребёнка
1837

Сын: Марков Владимир

Отец ребёнка: Марков Пётр

Смерть
Неизвестно

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