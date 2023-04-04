Маркова (Дубянская) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубянский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Георгий
Отец ребёнка: Марков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маркова) Любовь
Отец ребёнка: Марков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маркова) Надежда
Отец ребёнка: Марков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Александр
Отец ребёнка: Марков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Пётр
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Вакар (Маркова) Мария
Отец ребёнка: Марков Пётр
Рождение ребёнка
1837
Сын: Марков Владимир
Отец ребёнка: Марков Пётр
Смерть
Неизвестно