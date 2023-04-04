Кононова (Вакар) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1865
Дата смерти11.03.1906
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1865
Отец: Вакар Платон
Мать: Вакар (Маркова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Дмирий Александрович
Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липеровский (Кононова) Надежда
Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Платон Александрович
Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелидова-Браудэ (Кононова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург