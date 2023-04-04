Кононова (Вакар) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Вакар) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1865

Дата смерти

11.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1865

Отец: Вакар Платон

Мать: Вакар (Маркова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Дмирий Александрович

Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липеровский (Кононова) Надежда

Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Платон Александрович

Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелидова-Браудэ (Кононова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кононов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Александр Дмитриевич

Смерть
11.03.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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