Акимова (Вакар) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Вакар Платон
Мать: Вакар (Маркова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акимов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Акимов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Барановская (Акимова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Акимов Иван Павлович
Рождение ребёнка
После 1895
Сын: Акимов Петр Иванович
Отец ребёнка: Акимов Иван Павлович
Смерть
1926