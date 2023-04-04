Акимова (Вакар) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Вакар) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Вакар Платон

Мать: Вакар (Маркова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Акимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Акимов Иван Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Барановская (Акимова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Акимов Иван Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1895

Сын: Акимов Петр Иванович

Отец ребёнка: Акимов Иван Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1926

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