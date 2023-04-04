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Акимов Иван Павлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

19.04.1858

Дата смерти

19.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1858

Отец: Акимов Павел Ефимович

Мать: Акимова Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова (Вакар) Надежда

Рождение ребёнка
1883

Сын: Акимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Акимова (Вакар) Надежда

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Барановская (Акимова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Акимова (Вакар) Надежда

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.03.1894
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Митрофаньевское кладбище
Рождение ребёнка
После 1895

Сын: Акимов Петр Иванович

Мать ребёнка: Акимова (Вакар) Надежда

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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