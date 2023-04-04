Акимов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения19.04.1858
Дата смерти19.03.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1858
Отец: Акимов Павел Ефимович
Мать: Акимова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова (Вакар) Надежда
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Акимова (Вакар) Надежда
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Барановская (Акимова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Акимова (Вакар) Надежда
Смерть
19.03.1894
Митрофаньевское кладбище
Рождение ребёнка
После 1895
Сын: Акимов Петр Иванович
Мать ребёнка: Акимова (Вакар) Надежда