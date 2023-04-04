Акимова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1807
Дата смерти02.07.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Акимова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Акимов Иван Павлович
Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович
Смерть
02.07.1865
Митрофаньевское кладбище