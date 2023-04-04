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Акимова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1807

Дата смерти

02.07.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Акимов Николай Павлович

Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Акимова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Акимов Павел Павлович

Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Акимов Иван Павлович

Отец ребёнка: Акимов Павел Ефимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.07.1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Митрофаньевское кладбище

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