Акимов Павел Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти28.07.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1858
Сын: Акимов Иван Павлович
Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Смерть
28.07.1886
Митрофаньевское кладбище