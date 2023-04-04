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Акимов Павел Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

28.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Акимов Николай Павлович

Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Акимов Павел Павлович

Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1858

Сын: Акимов Иван Павлович

Мать ребёнка: Акимова Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Действительный статский советник
Смерть
28.07.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Митрофаньевское кладбище