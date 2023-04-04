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Акимов Николай Павлович
Акимов Николай Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Пол
Мужской
Отец
Акимов Павел Ефимович
1807 г.р.
Мать
Акимова Вера Ивановна
После 1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Акимов Павел Ефимович
Мать:
Акимова Вера Ивановна
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