Акимов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

После 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Акимов Павел Ефимович

Мать: Акимова Вера Ивановна