Кононов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Дмирий Александрович
Мать ребёнка: Кононова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кононова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липеровский Надежда
Мать ребёнка: Кононова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Платон Александрович
Мать ребёнка: Кононова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелидова-Браудэ Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кононова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Екатерина
Смерть
Неизвестно