Кононов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Дмитрий Михайлович

Мать: Кононова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Дмирий Александрович

Мать ребёнка: Кононова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кононова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липеровский Надежда

Мать ребёнка: Кононова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Платон Александрович

Мать ребёнка: Кононова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелидова-Браудэ Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кононова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Екатерина

Смерть
Неизвестно