Типольт (Градовская) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1834
Дата смерти06.12.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Типольт Аполлон Аполлонович
Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович
Бракосочетание
01.07.1856
Рождение ребёнка
01.04.1858
Дочь: Шидловская (Типольт) Евгения Аполлоновна
Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1859
Сын: Типольт Александр Аполлонович
Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович
Рождение ребёнка
После 1860
Дочь: Шахматова (Типольт) Мария Аполлоновна
Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Типольт Николай Аполлонович
Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович
Борисово, Валуйский, Белгородская область
Смерть
06.12.1876
Харьков, Харківська область