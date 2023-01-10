Типольт (Градовская) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Типольт (Градовская) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1834

Дата смерти

06.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1834

Отец: Градовский Дмитрий Дмитриевич

Мать: Градовская (Лосева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Типольт Аполлон Аполлонович

Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович

Бракосочетание
01.07.1856

Муж: Типольт Аполлон Александрович

Рождение ребёнка
01.04.1858

Дочь: Шидловская (Типольт) Евгения Аполлоновна

Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1859

Сын: Типольт Александр Аполлонович

Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович

Рождение ребёнка
После 1860

Дочь: Шахматова (Типольт) Мария Аполлоновна

Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Типольт Николай Аполлонович

Отец ребёнка: Типольт Аполлон Александрович

Борисово, Валуйский, Белгородская область
Смерть
06.12.1876
Харьков, Харківська область

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