Типольт Александр Аполлонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1859
Дата смерти17.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1859
Бракосочетание
19.08.1883
Жена: Типольт Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.1884
Сын: Типольт Николай Александрович
Мать ребёнка: Типольт Мария Николаевна
Смерть
17.07.1906
Рождение ребёнка
1918
Сын: Типольт Александр Александрович
Мать ребёнка: Типольт Мария Николаевна