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Типольт Александр Аполлонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1859

Дата смерти

17.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1859

Отец: Типольт Аполлон Александрович

Мать: Типольт Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
19.08.1883

Жена: Типольт Мария Николаевна

Рождение ребёнка
18.06.1884

Сын: Типольт Николай Александрович

Мать ребёнка: Типольт Мария Николаевна

Смерть
17.07.1906
Рождение ребёнка
1918

Сын: Типольт Александр Александрович

Мать ребёнка: Типольт Мария Николаевна

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