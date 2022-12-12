Типольт Аполлон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1821
Дата смерти05.05.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1856
Рождение ребёнка
01.04.1858
Дочь: Шидловская Евгения Аполлоновна
Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.03.1859
Сын: Типольт Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
После 1860
Дочь: Шахматова Мария Аполлоновна
Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Типольт Николай Аполлонович
Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна
Борисово, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Типольт Аполлон Аполлонович
Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна
Смерть
05.05.1908
Харьков, Харківська область