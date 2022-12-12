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Типольт Аполлон Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1821

Дата смерти

05.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1856

Жена: Типольт Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.04.1858

Дочь: Шидловская Евгения Аполлоновна

Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.1859

Сын: Типольт Александр Аполлонович

Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
После 1860

Дочь: Шахматова Мария Аполлоновна

Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Типольт Николай Аполлонович

Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна

Борисово, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Типольт Аполлон Аполлонович

Мать ребёнка: Типольт Наталья Дмитриевна

Смерть
05.05.1908
Харьков, Харківська область
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