Шидловская (Типольт) Евгения Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1858
Дата смерти31.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858
Рождение ребёнка
11.03.1882
Сын: Шидловский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
23.07.1883
Сын: Шидловский Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
26.07.1885
Дочь: Каменская Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
02.04.1888
Дочь: Шидловская Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
11.12.1889
Дочь: Ландшевская София Дмитриевна
Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния