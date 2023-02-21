Шидловская (Типольт) Евгения Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Типольт) Евгения Аполлоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1858

Дата смерти

31.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858

Отец: Типольт Аполлон Александрович

Мать: Типольт Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.03.1882

Сын: Шидловский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
23.07.1883

Сын: Шидловский Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
26.07.1885

Дочь: Каменская Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
02.04.1888

Дочь: Шидловская Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович

Бирюч, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1889

Дочь: Ландшевская София Дмитриевна

Отец ребёнка: Шидловский Дмитрий Владимирович

Бирюч, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Дмитрий Владимирович

Смерть
31.10.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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