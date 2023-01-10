Каменская (Шидловская) Наталья Дмитриевна 26.07.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Каменская (Шидловская) Наталья Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.07.1885

умерла 16.01.1982, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Шидловская (Типольт) Евгения Аполлоновна01.04.1858 г.р.
Отец
Шидловский Дмитрий Владимирович31.07.1853 г.р.
Супруги
Каменский Владимир Борисович1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1885

Отец: Шидловский Дмитрий Владимирович

Мать: Шидловская (Типольт) Евгения Аполлоновна

Бракосочетание
30.07.1907

Муж: Каменский Владимир Борисович

Смерть
16.01.1982
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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