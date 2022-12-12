Шидловский Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1853
Дата смерти05.04.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1882
Сын: Шидловский Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна
Рождение ребёнка
23.07.1883
Сын: Шидловский Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна
Рождение ребёнка
26.07.1885
Дочь: Каменская Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна
Рождение ребёнка
02.04.1888
Дочь: Шидловская Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна
Рождение ребёнка
11.12.1889
Дочь: Ландшевская София Дмитриевна
Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1894