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Шидловский Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1853

Дата смерти

05.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1882

Сын: Шидловский Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна

Рождение ребёнка
23.07.1883

Сын: Шидловский Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна

Рождение ребёнка
26.07.1885

Дочь: Каменская Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна

Рождение ребёнка
02.04.1888

Дочь: Шидловская Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна

Бирюч, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1889

Дочь: Ландшевская София Дмитриевна

Мать ребёнка: Шидловская Евгения Аполлоновна

Бирюч, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шидловская Евгения Аполлоновна

Смерть
05.04.1894
Бирюч, Таловский муниципальный район, Воронежская область
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