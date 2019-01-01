село Бирюч, село Бирюч, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Бирюч

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1904 г. По ходатайству пос. Бирюченского, Верхо-Тишинской волости Бобровского уезда Воронежской губернии об исключении из оклад Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
706Бирюченский, пос. вл.при Бирюченском логе.525295332301

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Бобсровский уезд
С. Верхошиманка и поселок Бирючинский с степным и лесным участками5Вас. Карл. Шлихтинг294416552

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхо-Тишанская волость
271. Бирюченский, поселок бывший владельческий, при речке Тишанке, дворов 141, жителей 714, молитвенный дом

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Верхотишанская волость
Бирюченский4414поселокБирюченскаго177917

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
7865Бирючсело51°21'с.ш.40°43'в.д.M-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Тишанское сельское поселение
20651472106с Бирючсело
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