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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1904 г. По ходатайству пос. Бирюченского, Верхо-Тишинской волости Бобровского уезда Воронежской губернии об исключении из оклад Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
706Бирюченский, пос. вл.при Бирюченском логе.525295332301
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Бобсровский уезд
С. Верхошиманка и поселок Бирючинский с степным и лесным участками5Вас. Карл. Шлихтинг294416552
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
271. Бирюченский, поселок бывший владельческий, при речке Тишанке, дворов 141, жителей 714, молитвенный дом
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Бирюченский4414поселокБирюченскаго177917
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7865Бирючсело51°21'с.ш.40°43'в.д.M-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20651472106с Бирючсело