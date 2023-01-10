Типольт Николай Аполлонович
Место рождения
Дата рождения01.08.1864
Дата смерти05.07.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1864
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Типольт Александра Николаевна
Мать ребёнка: Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна
Бракосочетание
17.01.1888
Рождение ребёнка
15.09.1889
Дочь: Типольт Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна
Бракосочетание
10.11.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.573
Рождение ребёнка
21.11.1897
Сын: Типольт Николай Николаевич
Мать ребёнка: Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Типольт Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна
Смерть
05.07.1948