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Типольт Николай Аполлонович

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Место рождения

Борисово, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

01.08.1864

Дата смерти

05.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1864

Отец: Типольт Аполлон Александрович

Мать: Типольт (Градовская) Наталья Дмитриевна

Борисово, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Типольт Александра Николаевна

Мать ребёнка: Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна

Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1889

Дочь: Типольт Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна

Бракосочетание
10.11.1896

Жена: Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.573
Рождение ребёнка
21.11.1897

Сын: Типольт Николай Николаевич

Мать ребёнка: Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Типольт Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна

Смерть
05.07.1948

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