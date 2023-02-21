Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1869
Дата смерти08.05.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1888
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Типольт Александра Николаевна
Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
15.09.1889
Дочь: Типольт Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович
Смерть
08.05.1895
Ялта, Ялта, Республика Крым