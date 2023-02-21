Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Типольт (Шевелёва) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1869

Дата смерти

08.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Типольт Николай Аполлонович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Типольт Александра Николаевна

Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович

Рождение ребёнка
15.09.1889

Дочь: Типольт Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович

Смерть
08.05.1895
Ялта, Ялта, Республика Крым
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