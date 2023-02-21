Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.573
Рождение ребёнка
21.11.1897
Сын: Типольт Николай Николаевич
Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Типольт Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович
Смерть
Неизвестно