Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Типольт (Палтова) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Типольт Николай Аполлонович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Ф.19. О.127. Д.573
Рождение ребёнка
21.11.1897

Сын: Типольт Николай Николаевич

Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Типольт Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Типольт Николай Аполлонович

Смерть
Неизвестно
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