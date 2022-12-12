село Борисово, село Борисово, Валуйский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Борисово

Валуйский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1154Борисова, д. каз.при рч. Валуе.102798417428
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Насоновская волость
525. Борисово, деревня бывшая государственная, при речке Валуе, дворов 113, жителей 1207

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Валуйский район
115400Борисовосело50°15'38°12'M-37-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Валуйский
14720000151с Борисовосело
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