Градовская (Лосева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градовская (Лосева) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

?.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1828

Муж: Градовский Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1829

Сын: Градовский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Градовский Дмитрий Дмитриевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
05.07.1834

Дочь: Типольт Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Градовский Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.12.1841

Сын: Градовский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Градовский Дмитрий Дмитриевич

Волчий, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
?.03.1867
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