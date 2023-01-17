Градовская (Лосева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти?.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1828
Рождение ребёнка
20.04.1829
Сын: Градовский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Градовский Дмитрий Дмитриевич
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
05.07.1834
Дочь: Типольт Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Градовский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.12.1841
Сын: Градовский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Градовский Дмитрий Дмитриевич
Волчий, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
?.03.1867