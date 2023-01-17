Градовский Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градовский Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1797

Дата смерти

15.10.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1797

Отец: Лесли Дмитрий Егорович

Мать: Лесли Агафья Фёдоровна

Бракосочетание
25.01.1828

Жена: Градовская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1829

Сын: Градовский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Градовская Анна Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
05.07.1834

Дочь: Типольт Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Градовская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1841

Сын: Градовский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Градовская Анна Николаевна

Волчий, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
15.10.1867
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