Градовский Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1797
Дата смерти15.10.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1797
Отец: Лесли Дмитрий Егорович
Мать: Лесли Агафья Фёдоровна
Бракосочетание
25.01.1828
Рождение ребёнка
20.04.1829
Сын: Градовский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Градовская Анна Николаевна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
05.07.1834
Дочь: Типольт Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Градовская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1841
Сын: Градовский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Градовская Анна Николаевна
Волчий, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
15.10.1867