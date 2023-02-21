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Лесли Дмитрий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Энгельгардт Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Лесли Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
30.09.1782

Сын: Лесли Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1797

Сын: Градовский Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лесли Агафья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесли Анна Григорьевна

Смерть
1815
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