Лесли Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Энгельгардт Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Лесли Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
30.09.1782
Сын: Лесли Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1797
Сын: Градовский Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лесли Агафья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесли Анна Григорьевна
Смерть
1815