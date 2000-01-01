Энгельгардт (Лесли) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти27.05.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Лесли Дмитрий Егорович
Мать: Лесли Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Энгельгардт Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедряга Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1857