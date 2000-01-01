Энгельгардт (Лесли) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Лесли) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

27.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Лесли Дмитрий Егорович

Мать: Лесли Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Энгельгардт Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедряга Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Фёдор Богданович

Смерть
27.05.1857
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