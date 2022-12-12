Бедряга (Энгельгардт) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1814
Дочь: Бедряга Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бедряга Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович
Рождение ребёнка
12.06.1817
Сын: Бедряга Николай Александрович
Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович
Норцовка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.11.1820
Дочь: Неклюдова Софья Александровна
Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович
Рождение ребёнка
09.11.1820
Дочь: Бедряга Любовь Александровна
Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович
Рождение ребёнка
01.03.1926
Дочь: Бедряга Антонина Александровна
Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно