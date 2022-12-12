Бедряга (Энгельгардт) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедряга (Энгельгардт) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Энгельгардт Фёдор Богданович

Мать: Энгельгардт Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.08.1814

Дочь: Бедряга Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бедряга Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович

Рождение ребёнка
12.06.1817

Сын: Бедряга Николай Александрович

Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович

Норцовка, Харківська область
Рождение ребёнка
09.11.1820

Дочь: Неклюдова Софья Александровна

Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович

Рождение ребёнка
09.11.1820

Дочь: Бедряга Любовь Александровна

Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович

Рождение ребёнка
01.03.1926

Дочь: Бедряга Антонина Александровна

Отец ребёнка: Бедряга Александр Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедряга Александр Акимович

Смерть
Неизвестно
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