Неклюдова (Бедряга) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова (Бедряга) Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1820

Отец: Бедряга Александр Акимович

Мать: Бедряга Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Около 1840

Муж: Неклюдов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Неклюдов Иван Петрович

Отец ребёнка: Неклюдов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неклюдов Василий Петрович

Отец ребёнка: Неклюдов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неклюдов Александр Петрович

Отец ребёнка: Неклюдов Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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