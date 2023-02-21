Неклюдова (Бедряга) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1820
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Неклюдов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неклюдов Василий Петрович
Отец ребёнка: Неклюдов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неклюдов Александр Петрович
Отец ребёнка: Неклюдов Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно