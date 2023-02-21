Неклюдов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Неклюдов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Неклюдов Василий Александрович
Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Миллер Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Неклюдов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1914