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Неклюдов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неклюдов Пётр Васильевич

Мать: Неклюдова Софья Александровна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Неклюдов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Неклюдов Василий Александрович

Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Миллер Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Неклюдов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Неклюдова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неклюдова Евгения Ивановна

Смерть
29.04.1914
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