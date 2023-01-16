Миллер (Неклюдова) Татьяна Александровна
женский, родилась 01.01.1899
умерла 15.02.1990
ОтецНеклюдов Александр ПетровичНеизвестно г.р.
МатьНеклюдова (Сердюкова) Евгения ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Миллер Михаил АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Антич (Миллер) Ксения Михайловна11.07.1938 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Бракосочетание
1931
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.07.1938
Дочь: Антич (Миллер) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Миллер Михаил Александрович
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
15.02.1990