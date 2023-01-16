Миллер (Неклюдова) Татьяна Александровна 01.01.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Миллер (Неклюдова) Татьяна Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.01.1899

умерла 15.02.1990

Отец
Неклюдов Александр ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Неклюдова (Сердюкова) Евгения ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Миллер Михаил АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Антич (Миллер) Ксения Михайловна11.07.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: Неклюдов Александр Петрович

Мать: Неклюдова (Сердюкова) Евгения Ивановна

Бракосочетание
1931

Муж: Миллер Михаил Александрович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Рождение ребёнка
11.07.1938

Дочь: Антич (Миллер) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Миллер Михаил Александрович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Смерть
15.02.1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.