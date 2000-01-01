Неклюдова (Сердюкова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Неклюдов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Неклюдов Василий Александрович
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Миллер Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Неклюдов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно