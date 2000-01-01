Неклюдова (Сердюкова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова (Сердюкова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Неклюдов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Неклюдов Василий Александрович

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Миллер Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Неклюдов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неклюдов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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