Миллер Михаил Александрович
Место рожденияслобода Каменно-Миллеровская области Всевеликого Войска Донского
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
слобода Каменно-Миллеровская области Всевеликого Войска Донского
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
11.07.1938
Дочь: Антич Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Миллер Татьяна Александровна
Смерть
15.02.1968
г. Мюнхен, Бавария, ФРГ