Миллер Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиллер Михаил Александрович

Миллер Михаил Александрович

avatar

Место рождения

слобода Каменно-Миллеровская области Всевеликого Войска Донского

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

слобода Каменно-Миллеровская области Всевеликого Войска Донского
Бракосочетание
1931

Жена: Миллер Татьяна Александровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.07.1938

Дочь: Антич Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Миллер Татьяна Александровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
15.02.1968
г. Мюнхен, Бавария, ФРГ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close