Неклюдов Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдов Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840

Жена: Неклюдова Софья Александровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Неклюдов Иван Петрович

Мать ребёнка: Неклюдова Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неклюдов Василий Петрович

Мать ребёнка: Неклюдова Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неклюдов Александр Петрович

Мать ребёнка: Неклюдова Софья Александровна

Смерть
Неизвестно
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