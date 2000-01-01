Неклюдов Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Неклюдова Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неклюдов Василий Петрович
Мать ребёнка: Неклюдова Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неклюдов Александр Петрович
Мать ребёнка: Неклюдова Софья Александровна
Смерть
Неизвестно