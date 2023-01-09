Лесли (Энгельгард) Агафья Фёдоровна
женский, родилась 1778
умерла Неизвестно
МатьЭнгельгардт (Бурлянская) Анна Власьевна1759 г.р.
ОтецЭнгельгардт Фёдор БогдановичМежду 1748 и 1750 г.р.
Супруги
Лесли Григорий Дмитриевич30.09.1782 г.р.
Дети
Градовский Дмитрий Дмитриевич31.12.1797 г.р.
Лесли Варвара Григорьевна14.02.1822 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1797
Сын: Градовский Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лесли Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
14.02.1822
Дочь: Лесли Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.02.1822
Дочь: Лесли Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.08.1823
Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.05.1825
Дочь: Лесли Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1828
Сын: Лесли Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно