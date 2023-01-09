Лесли (Энгельгард) Агафья Фёдоровна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio

Лесли (Энгельгард) Агафья Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1778

умерла Неизвестно

Мать
Энгельгардт (Бурлянская) Анна Власьевна1759 г.р.
Отец
Энгельгардт Фёдор БогдановичМежду 1748 и 1750 г.р.
Супруги
Лесли Григорий Дмитриевич30.09.1782 г.р.
Дети
Градовский Дмитрий Дмитриевич31.12.1797 г.р.
Лесли Варвара Григорьевна14.02.1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Энгельгардт Фёдор Богданович

Мать: Энгельгардт (Бурлянская) Анна Власьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесли Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.12.1797

Сын: Градовский Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лесли Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
14.02.1822

Дочь: Лесли Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1822

Дочь: Лесли Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.08.1823

Сын: Лесли Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.05.1825

Дочь: Лесли Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1828

Сын: Лесли Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Лесли Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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