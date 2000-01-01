Энгельгардт (Бурлянская) Анна Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Энгельгардт Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Энгельгард Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Лесли Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович
Рождение ребёнка
Между Неизвестно и 1779
Дочь: Клинген Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Булацель Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно