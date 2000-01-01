Энгельгардт (Бурлянская) Анна Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Бурлянская) Анна Власьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Энгельгардт Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Энгельгард Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Лесли Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович

Рождение ребёнка
Между Неизвестно и 1779

Дочь: Клинген Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Булацель Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Фёдор Богданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Фёдор Богданович

Смерть
Неизвестно
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