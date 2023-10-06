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Мацуй Илья Григорьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.07.1823

Дата смерти

27.05.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1823

Отец: Мацуй Григорий Тимофеевич

Мать: Мацуй Василиса Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1841

Жена: Мацуй Ульяна Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: Мелания Ильнична

Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.08.1845

Сын: Мацуй Андрей Ильич

Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.11.1848

Дочь: Матрона Ильнична

Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.02.1851

Сын: Мацуй Парфений Ильич

Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.04.1853

Сын: Мацуй Иван Ильич

Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.05.1856

Сын: Мацуй Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.05.1867
Харьковская губерния, Российская империя
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