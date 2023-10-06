Мацуй Илья Григорьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения20.07.1823
Дата смерти27.05.1867
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1823
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1841
Жена: Мацуй Ульяна Васильевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1843
Дочь: Мелания Ильнична
Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
18.08.1845
Сын: Мацуй Андрей Ильич
Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.1848
Дочь: Матрона Ильнична
Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1851
Сын: Мацуй Парфений Ильич
Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
17.04.1853
Сын: Мацуй Иван Ильич
Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.05.1856
Сын: Мацуй Тимофей Ильич
Мать ребёнка: Мацуй Ульяна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
27.05.1867
Харьковская губерния, Российская империя