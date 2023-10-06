Мацуй (Севрук) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацуй (Севрук) Ульяна Васильевна

Мацуй (Севрук) Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1841

Муж: Мацуй Илья Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: Мелания Ильнична

Отец ребёнка: Мацуй Илья Григорьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.08.1845

Сын: Мацуй Андрей Ильич

Отец ребёнка: Мацуй Илья Григорьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.11.1848

Дочь: Матрона Ильнична

Отец ребёнка: Мацуй Илья Григорьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.02.1851

Сын: Мацуй Парфений Ильич

Отец ребёнка: Мацуй Илья Григорьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.04.1853

Сын: Мацуй Иван Ильич

Отец ребёнка: Мацуй Илья Григорьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.05.1856

Сын: Мацуй Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Мацуй Илья Григорьевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close