Мацуй Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения17.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1853
Отец: Мацуй Илья Григорьевич
Мать: Мацуй Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
21.06.1880
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1883
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Устиния Ивановна
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
08.01.1888
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.1890
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1895
Сын: Мацуй Петр Иванович
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1898
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацуй Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно