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Мацуй Иван Ильич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

17.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1853

Отец: Мацуй Илья Григорьевич

Мать: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Мацуй Терентий Иванович

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1883

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Устиния Ивановна

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.07.1890

Сын: Мацуй Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.10.1895

Сын: Мацуй Петр Иванович

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1898

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацуй Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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