Мацуй Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1880
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Рождение ребёнка
04.08.1883
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Рождение ребёнка
08.01.1888
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Рождение ребёнка
03.07.1890
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Рождение ребёнка
06.10.1895
Сын: Мацуй Петр Иванович
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1898
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мацуй Иван Ильич
Смерть
Неизвестно