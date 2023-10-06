Мацуй Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуй Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Мацуй Терентий Иванович

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1883

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.07.1890

Сын: Мацуй Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.10.1895

Сын: Мацуй Петр Иванович

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1898

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мацуй Иван Ильич

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацуй Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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