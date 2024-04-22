Мацуй Терентий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1880
Отец: Мацуй Иван Ильич
Мать: Мацуй Евдокия Андреевна
Бракосочетание
23.01.1905
Жена: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1907
Дочь: Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мацуй Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1917
Дочь: Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно