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Мацуй Терентий Иванович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

21.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1880

Отец: Мацуй Иван Ильич

Мать: Мацуй Евдокия Андреевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
23.01.1905

Жена: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мацуй Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мацуй Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мацуй Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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