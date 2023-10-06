Мацуй Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуй Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

31.01.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1812

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Мацуй Василиса Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1823

Сын: Мацуй Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Мацуй Василиса Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Мацуй Василиса Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
31.01.1825
Харьковская губерния, Российская империя
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