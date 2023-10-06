Мацуй Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти31.01.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1812
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Мацуй Василиса Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1823
Мать ребёнка: Мацуй Василиса Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Мацуй Василиса Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
31.01.1825
Харьковская губерния, Российская империя