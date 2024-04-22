Мацуй Тимофей Ильич
Место рождения
Дата рождения04.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1856
Отец: Мацуй Илья Григорьевич
Мать: Мацуй Ульяна Васильевна
Бракосочетание
10.02.1880
Жена: Мацуй Мелания Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1880
Мать ребёнка: Мацуй Мелания Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1883
Мать ребёнка: Мацуй Мелания Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1885
Мать ребёнка: Мацуй Мелания Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно