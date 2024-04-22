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Мацуй Тимофей Ильич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

04.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1856

Отец: Мацуй Илья Григорьевич

Мать: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Мацуй Мелания Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1880

Сын: Мацуй Зиновий Тимофеевич

Мать ребёнка: Мацуй Мелания Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1883

Сын: Мацуй Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Мацуй Мелания Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1885

Сын: Мацуй Роман Тимофеевич

Мать ребёнка: Мацуй Мелания Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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