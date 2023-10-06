Мацуй (Карпенко) Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуй (Карпенко) Мелания Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Мацуй Тимофей Ильич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1880

Сын: Мацуй Зиновий Тимофеевич

Отец ребёнка: Мацуй Тимофей Ильич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1883

Сын: Мацуй Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Мацуй Тимофей Ильич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1885

Сын: Мацуй Роман Тимофеевич

Отец ребёнка: Мацуй Тимофей Ильич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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