Мацуй (Карпенко) Мелания Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1880
Муж: Мацуй Тимофей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1880
Отец ребёнка: Мацуй Тимофей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1883
Отец ребёнка: Мацуй Тимофей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1885
Отец ребёнка: Мацуй Тимофей Ильич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно