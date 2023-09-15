Мацуй Андрей Ильич
Место рождения
Дата рождения18.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1845
Отец: Мацуй Илья Григорьевич
Мать: Мацуй Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.1867
Дочь: София Андреевна
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Рождение ребёнка
15.08.1870
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1871
Сын: Мацуй Иван Андреевич
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1874
Сын: Мацуй Петр Андреевич
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1875
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1878
Сын: Мацуй Петр Андреевич
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1881
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1884
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1886
Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно