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Мацуй Андрей Ильич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

18.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1845

Отец: Мацуй Илья Григорьевич

Мать: Мацуй Ульяна Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1867

Дочь: София Андреевна

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.08.1870

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1871

Сын: Мацуй Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1874

Сын: Мацуй Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1875

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1878

Сын: Мацуй Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Мацуй Павел Андреевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.09.1884

Сын: Мацуй Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1886

Сын: Мацуй Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Мацуй Стефанида Филипповна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацуй Стефанида Филипповна

Смерть
Неизвестно
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