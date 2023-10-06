Мацуй Василиса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1812
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Мацуй Григорий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1823
Отец ребёнка: Мацуй Григорий Тимофеевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петренко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мацуй Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно