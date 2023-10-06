Мацуй Василиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуй Василиса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1812

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Мацуй Григорий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1823

Сын: Мацуй Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Мацуй Григорий Тимофеевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мацуй Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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