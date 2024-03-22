Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кофонов Фалалей Иванов
Мать: Кофонова Васса Гаврилова
Бракосочетание
1841
Муж: Реутов Агафон Иванов
или 1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Евдокия Агафонова
Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Агафонова
Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов
Смерть
Неизвестно
после 1861