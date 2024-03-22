Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кофонов Фалалей Иванов

Мать: Кофонова Васса Гаврилова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1841

Муж: Реутов Агафон Иванов

или 1840
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Евдокия Агафонова

Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Агафонова

Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Афанасий Агафонов

Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Михаил Агафонов

Отец ребёнка: Реутов Агафон Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
после 1861
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