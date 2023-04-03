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Реутов Михаил Агафонов

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реутов Агафон Иванов

Мать: Реутова (Кофанова) Праскева Фалеева

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Реутова) Любовь Михайлова

Мать ребёнка: Реутова Татьяна Владимирова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
ГАСК, Ф.135, О.78, Д.634. Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви ст. Михайловской. 1869 г. (На самом деле Покровской церкви ст. Старомарьевской. Старомарьевские фамилии, подписи священника Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно

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